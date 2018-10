“Il Consiglio di Stato, con ordinanze pubblicate in data odierna, ha rinviato alla Corte di Giustizia europea la questione della legittimità della Riforma delle banche popolari, sottoponendo alla Corte di Lussemburgo molti dei quesiti che in questi anni l’Associazione ha posto alle istituzioni, politiche e non". A dichiaralo è il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani.

"A riprova che la nostra posizione meritava condivisione, cosa che, purtroppo, anche per interessi personali, non è avvenuta. È una piccola, grande soddisfazione e siamo sicuri che almeno il buon senso, se non la scienza e coscienza giuridica, saprà soddisfare le nostre istanze” - chiude Sforza Fogliani.