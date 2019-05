Anche la Louisiana approva una legge fortemente restrittiva dell’aborto. Dopo l’approvazione del Senato, i deputati hanno approvato 79 voti favorevoli contro 23 una legge che vieta l’aborto dal momento in cui sia rilevabile il battito cardiaco del feto e il governatore democratico John Edwards ha dichiarato di “prepararsi a firmare”. Una legge che segue le limitazioni imposte recentemente da altri Stati, tra cui l’Alabama, e che mirano a rivedere la storica sentenza del 1973 nota come 'Roe v Wade', che nel loro sistema giuridico costituisce il precedente vincolante. Infatti è prevedibile che i Tribunali possano bloccare queste misure, ma i sostenitori nel caso ricorreranno alla Corte suprema, sfruttando la maggioranza fortemente conservatrice grazie alle nomine del presidente Trump: Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh.

Dure critiche anche dal mondo civile, in particolare la presidente dell’associazione Planned Parenthood, Leana Wen “vietare l'aborto non fermerà l'aborto: metterà fine alle procedure sicure e legali […]mettendo a rischio la vita delle donne. Non si tratta di medicina o scienza, ma di potere sui corpi delle donne”.